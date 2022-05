▲ La industria de la masa y la tortilla aseguró que no fue consultada por el gobierno. Foto Yazmín Ortega Cortés

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 6 de mayo de 2022, p. 17

La industria de la masa y la tortilla no fue consultada por el gobierno para ser parte del plan con el que se busca controlar la inflación, por lo que ante la falta de medidas para disminuir los costos de producción es imposible garantizar que no habrá aumentos en el precio de la tortilla, advirtió Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

No fuimos consultados, el presidente López Obrador sólo negoció con empresarios millonarios y harineras, haciendo a un lado la industria más importante de México. Por lo pronto, no aceptamos el pacto hasta que no seamos consultados, apoyados y tomados en cuenta , aseguró el representante de más de 60 mil tortillerías en todo el país.

La tortilla es uno de los alimentos tradicionales del país, pues es consumida por alrededor de 90 por ciento de la población, no obstante, también es uno de los productos de la canasta básica que más se ha encarecido en el último año.