Viernes 6 de mayo de 2022, p. 16

Los inversionistas en el mundo se lanzaron a vender este jueves, tanto instrumentos de renta variable (acciones) como bonos de deuda gubernamental, ante temores de que el banco central estadunidense tenga dificultades para disminuir la inflación más alta en 40 años y, encima, que se tenga una amenaza persistente de una recesión en Estados Unidos, la mayor economía del mundo.

Tras el desenlace de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos el miércoles, la aversión al riesgo entre los inversionistas se disparó este jueves, al desplomar los mercados accionarios, disparar la rentabilidad de la deuda gubernamental y fortalecer al dólar.

En Wall Street, tras el repunte de 3.12 por ciento el miércoles, el Nasdaq se hundió ayer 4.99 por ciento, a 12 mil 317.69 puntos, su peor jornada desde junio de 2020, cuando Estados Unidos confirmó un resurgimiento de la pandemia. De ese modo el índice tecnológico tocó su menor valor desde noviembre de ese mismo año.

El Dow Jones cayó 3.12 por ciento, a 32 mil 997.97 enteros, pasando de un salto de 900 puntos a una caída de mil puntos en tan sólo 12 horas. Por su parte, el S&P 500 retrocedió 3.56 por ciento, a 4 mil 146.87 unidades, con todos sus sectores y 95 por ciento de sus empresas perdiendo terreno. Se estima que los mercados accionarios estadunidenses perdieron 1.3 billones de dólares de valor de capitalización.

La rentabilidad de la deuda, en especial la de Estados Unidos, volvió a repuntar con fuerza, un efecto del aumento de la tasa de referencia en aquel país decidido por la Fed el miércoles, que aumentó el rendimiento de los instrumentos denominados en dólares.

El interés del bono estadunidense a 10 años se ubicó en 3.066 por ciento, niveles no vistos desde finales de 2018. El mercado al parecer no le creyó a Jerome Powell y anticipa que la Fed deberá ser más drástica en futuras alzas de tasas, por lo que se mantendrá la volatilidad mientras la inflación no muestre un punto de inflexión y confirme que ya ha alcanzado su pico y comience efectivamente a ceder, explicaron analistas.