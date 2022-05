Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 14

Las empresas que contratan personal por medio de plataformas digitales, han implementado estrategias legales complejas para evitar ser reguladas como el resto de los empleadores, explicó Matthew Cole, investigador de posdoctorado del Instituto de Internet de Oxford. Al participar en el Foro Social Mundial que se desarrolla en la capital del país, detalló que al igual que en México, en el resto del mundo los trabajadores padecen riesgos de violencia, bajos salarios y falta de seguridad social.

Durante un panel para debatir sobre la actualidad laboral y el impacto del modelo de contratación laboral mediante aplicaciones, Cole apuntó que este modelo amplifica el trabajo informal, ante lo cual los trabajadores han comenzado a tomar acciones organizadas para poder acceder a derechos laborales, no obstante, sus esfuerzos no han sido bien vistos por empresas y gobiernos, y han sido catalogados en algunas naciones, incluso, como un tipo de cárteles.