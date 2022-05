Emir Olivares, Alonso Urrutia y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Estados Unidos a apresurar la inversión de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica –comprometida desde el gobierno de Donald Trump–; enfatizó que no será con medidas coercitivas y el cierre de fronteras como se mitiguen los flujos migratorios.

En la mañanera de ayer, el mandatario lamentó que pese al paso de los años, el Congreso estadunidense no apruebe la liberación de esos recursos y, en contraparte, en pocos días avaló dirigir una cifra mucho mayor en apoyo a Ucrania.

Tenemos el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar (a disminuir la migración), al mismo tiempo que les pedimos que se apuren, porque el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen 4 mil millones para Centroamérica. ¡Con todo respeto! , planteó.

Washington prevé aumento en los flujos irregulares de personas ante el posible levantamiento del Título 42, con el que deportaba a migrantes por motivos de sanidad sin darles derecho a solicitar asilo.

López Obrador fue interrogado una vez más sobre la llamada telefónica que tuvo la semana pasada con su homólogo estadunidense, Joe Biden. Aseguró que la línea medular de la charla fue la migración.

Su administración, informó, trabaja con la de Estados Unidos para proteger a quienes se ven obligados a abandonar sus países por diversas razones, aunque alertó que cruzar territorio mexicano es muy peligroso.