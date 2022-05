Dora Villanueva, Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 3

La amenaza de una inflación en México que termine como la más alta en 23 años impulsó un acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno federal para controlar el precio de 24 productos de primera necesidad –alimentos e higiénicos–, el cual se sumará al fortalecimiento de otras medidas en subsidios de energéticos y aumentos en la producción agropecuaria, que eran parte de las políticas de la actual administración.

No es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy importante , al enfocarse en productos de primera necesidad definidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reconoció Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público; recalcó que la espiral de inflación la está padeciendo todo el mundo , y por ende se hará un primer ejercicio de seis meses, renovable si es necesario y de acuerdo con las empresas .

El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pcic), como se le nombró, incluye subsidios a electricidad y petróleo; el incremento de la producción agrícola (centrado en maíz, frijol y arroz), apoyada por la de fertilizantes; la eliminación de impuestos a la importación de 21 de los 24 productos de la canasta básica definida por Profeco y cinco elementos estratégicos, además de otras medidas para reducir costos de logística a las empresas.

En suma, el Pcic costará poco más de 404 mil 826 millones de pesos al gobierno federal, 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para 2022, el cual está contemplado en 28 billones 916 mil 200 millones de pesos por Hacienda. No toda la medida es gasto nuevo, una parte está contenida en programas presupuestales desde 2018. En cuanto a la contribución de las empresas, el funcionario consideró: todos estamos de buena fe en esto y lo que sacrifiquemos nos va a dar más mercado, porque vamos a tener más volumen de ventas .

Explicó que con la medida se pretende impactar de inicio en la adquisición de esa canasta básica de 24 productos a lo largo de seis meses –plazo que se enfrenta a las expectativas de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el cual pronostica que la presión sobre los precios no cederá antes de 2024. Eso no implica que cada uno de los productos no pueda ser más costoso de manera individual, detalló.