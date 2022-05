Alonso Urrutia, Dora Villanueva y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 2

El plan para enfrentar el impacto de la inflación pretende que no se disparen los precios de la canasta básica que resienten principalmente los sectores populares, convirtiéndose en un virtual impuesto que afecta mucho a la economía, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, reconoció sus limitaciones: “No es decir, ‘ya con esto resolvemos el problema’. No, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar, hay que tomar otras medidas”.

Ante dirigentes empresariales, ejecutivos de las principales empresas productoras de alimentos, López Obrador señaló que la inflación es un fenómeno mundial asociado a la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. México hace su parte para acotar sus efectos locales partiendo de que hay variables económicas que se mantienen: estabilidad cambiaria, el control de precios en los energéticos, el atractivo del país a la inversión extranjera, creciente llegada de remesas desde el extranjero e incremento en las reservas internacionales.

Si me preguntan cuáles son mis preocupaciones, diría que entre las principales está la inflación , dado que, para el Presidente, la economía está estable, la paridad del dólar ha resistido y, consideró, no tenemos problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, paz y tranquilidad en nuestro país . Alertó sobre el comportamiento de otras economías, como la estadunidense, donde el anuncio del incremento en las tasas de interés repercutió en los precios.