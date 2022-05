De regreso a la Profeco, luego de la derrota electoral leonesa, Sheffield continuó con su presencia semanal en la conferencia mañanera de prensa. El 28 de marzo del año en curso, el Presidente dijo: por eso la sección del Quién es Quién en los Precios de los combustibles. Me aliviana la carga Ricardo Sheffield, es de los mejores servidores públicos del gobierno federal ( https://bit.ly/3ycqzd9 ; la versión estenográfica de esa conferencia no estaba disponible ayer en la página de Presidencia de la República https://bit.ly/3vKcimh ).

Los nuevos servidores públicos inmediatamente tomaron posesión de sus encargos y, además, se advirtió que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país .

Para que la cuña de Bucareli apretara en la parcela de Sheffield, señalado de llenar su nómina estelar de guanajuatenses y panistas o ex panistas, en lugar de Javier Chico Goerne Cobián (ex panista) quedó como subprocurador jurídico Miguel Ángel Chico Herrera (priísta durante 40 años; fue candidato a gobernador en 2006; hasta ayer era representante de Segob en Querétaro). Ambos, de Irapuato; parientes lejanos. En la dirección general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles quedó Carlos Guillermo Priego de Wit, quien en 2000 presidió el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco; por su parte, el nuevo director general de la Oficina de Defensa del Consumidor, Rubén de Jesús Cervantes González, era asesor de la senadora morenista por Tabasco, Mónica Fernández Balboa (https://bit.ly/3ORedgi).

Pues sí, pero resulta que Sheffield se rebeló y denunció en Twitter: Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento (...) Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, presidente del CCE, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la cuarta transformación . ¡Hasta mañana!

