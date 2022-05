Esta es la lista de productos que no deberán aumentar de precio: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Si Profeco consigue que, efectivamente, estos productos no suban en los meses que vienen, el plan tendrá éxito.

Abarca diversas medidas: no subir las cuotas de las carreteras de paga (Capufe) ni las tarifas ferroviarias y aranceles cero a la importación de productos básicos e insumos. Sobresale el acuerdo para crear una reserva de emergencia de maíz, para que no falte la tortilla en la mesa de los mexicanos. El costo para el gobierno será del 1.4 por ciento del PIB. Este es aproximadamente de un billón de dólares. ¿Cuánto es 1.4 por ciento de un billón? Se los dejo de tarea. Organizaciones opositoras y economistas neoliberales que se quedaron sin chamba por la derrota del prianismo desde ayer comezaron a pontificar que el plan fracasará. Sin embargo, ayer mismo, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dijo: espontáneamente le comunicó que Telmex y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios tanto de telefonía como de Internet por el resto del año . Ya lo había anunciado el ingeniero Slim en un desplegado que apareció esta semana en la prensa, pero sólo se refería a Telmex, ahora incuyó a Telcel. Muchas personas preferirían que subieran los jitomates a que aumente de precio Internet. ¿Y cuándo levantan la mano ATT y los demás proveedores)

Otra vez se equivocaron

El año pasado, muchos economistas esperaban que 2022 fuera un periodo de fuerte recuperación económica. Las empresas volverían a funcionar a pleno rendimiento después de la crisis. Los consumidores romperían el cochinito y saldrían a gastar lo que no gastaron durante la pandemia. Sin embargo, apenas comenzando el año estalló el conflicto en Ucrania y se dispararon los precios de los energéticos y de las materias primas. ¿Qué sigue? Lo que ocurra en Ucrania tendrá gran influencia en los planes de Estados Unidos y México. Si el conficto se prolonga indefinidamente –hay días que parece que sí– tendrá consecuencias en nuestros países.

No quiere pagar la multa

El ex presidente Donald Trump pidió a un tribunal de apelaciones que suspenda su multa de 10 mil dólares al día por desacato a la Corte, diciendo en una entrevista que el juez del caso es injusto . El juez de la Corte estatal Arthur Engoron dictaminó que el ex presidente violó una orden judicial al no cumplir con la fecha límite del 31 de marzo para responder a la demanda de registros del estado. ¿Y por qué no se la dobla? No quiere informar si debe impuestos y otras oscuridades de su vida.

Apenas van cinco meses del año y el presidente @lopezobrador_nos entregó un aeropuerto, compró una refinería en EU, llegó a 205.5 millones de dosis de vacunas, fortaleció la CFE, en plena crisis mundial nos subsidia la gasolina y anuncia un plan antinflacionario.

