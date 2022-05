Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 5 de mayo de 2022, p. 25

La Paz, BCS., La salmuera residual que la empresa Exportadora de Sal de Guerrero Negro (ESSA) ha acumulado desde 1995 en terrenos nacionales prácticamente no tiene litio y es una bomba de tiempo que pone en riesgo a la laguna Ojo de Liebre, adonde las ballenas grises acuden a dar a luz a sus crías, afirmó el ex director de esa paraestatal, Nonato Avilés Rocha.

En entrevista, refirió que ESSA –de la cual el gobierno de México posee 51 por ciento de las acciones y el consorcio japonés Mitsubishi 49 por ciento– dejó de tirar al mar en 1995 la salmuera excedente de sus procesos y desde entonces la concentra en una zona que abarca al menos 3 mil hectáreas, en el municipio de Mulegé, dentro de la reserva de la biosfera El Vizcaíno, región que despertó mucho interés durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pues se esperaba que en ella hubiera litio.

Avilés Rocha recordó que el consejo de administración de ESSA pagó un estudio al Servicio Geológico Mexicano para analizar el área y arrojó un resultado negativo.

Ese estudio ahí está. Yo lo conocí en el proceso de entrega-recepción; recuerdo que lo hojeé y lo que alcancé a ver es que tiene una cantidad prácticamente insignificante de litio. Dice que tiene rastros de 10 partes por millón. Eso es prácticamente nada, o sea, no hay litio en esa salmuera , apuntó.

Mencionó que hay un litigio en torno a ese residuo, porque a un director de la empresa (a quien no identificó) se le ocurrió vender a una empresa 300 millones de metros cúbicos de ese material, lo que ESSA no puede cumplir porque no tiene tal cantidad; posiblemente cuenta con la tercera parte del volumen requerido, que además no contiene litio.

–¿Por qué entonces el litigio por la salmuera? –se le preguntó.

–Seguramente hay otros minerales que a estas alturas también son de alto valor comercial. Tal vez ahí se concentra el interés de quienes están demandando a ESSA.