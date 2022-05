Por su parte, el titular de la Profeco negó que haya alguna irregularidad en la dependencia bajo su cargo, ni causa ni proceso , aseveró a través de su cuenta de Twitter.

Señaló que este miércoles estuvo con el Presidente y ni hoy ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad , indicó Sheffield. No he firmado nombramientos, no les veo sustento , aseveró.

Espero que no sea politiquería

Incluso, complementa su publicación con un fragmento de una conferencia matutina, que no corresponde a la del miércoles, en la que acompaña al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que la Profeco está muy bien administrada y dirigida por Sheffield. Es de los mejores servidores públicos del gobierno federal , sostiene el mandatario en esa ocasión.