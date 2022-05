El duelo parece uno de los más cerrados debido a que las de Coapa se ubicaron en el cuarto escalón, uno por delante de las Tuzas. No obstante, ambos se enfrentaron recientemente en la penúltima fecha del torneo regular, donde el plantel americanista se llevó el triunfo con una goleada de 4-0.

La campeona de goleo Alicia Cervantes buscará el pase a la semifinal cuando se mida el viernes ante Pumas. Mientras las rojiblancas tuvieron una gran campaña al terminar invictas en el segundo peldaño, las felinas enfrentaron altibajos y avanzaron en la última fecha al vencer a Toluca y ubicarse séptimas.

Los duelos de ida de cuartos de final cerrarán con un encuentro entre directoras técnicas, cuando el campeón y líder Monterrey, dirigido por Eva Espejo, visite al club Tijuana, de Fabiola Vargas.

Espejo pidió a las directivas de la Liga Mx que escuchen las necesidades de las entrenadoras, pues no tuvieron la misma formación ni respaldo que los hombres en canchas profesionales.

La Liga ha buscado que haya lugares para las mujeres, ahora las instituciones deben procurar mejores condiciones para desarrollarnos en entornos equitativos. Las mujeres llevamos poco tiempo en el profesionalismo, no actuamos ni reaccionamos igual que los hombres.

No se trata sólo de darnos espacios, nos hace falta otro tipo de acompañamiento y capacitación. Necesitamos que nos escuchen, traemos nuevas ideas que no por no haber sido utilizadas antes se deben desechar , agregó

Monterrey sólo sufrió dos derrotas en la fase regular, una de ellas ante Tijuana, el cual obtuvo su pase de manera dramática al imponerse de última hora al sotanero Ciudad Juárez.

En tanto, el Atlético de San Luis, que no accedió a la liguilla, anunció la llegada de Fernando Samayoa como entrenador tras la salida de Jesús Padrón.