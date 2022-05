H

ace días Hugo Aboites tituló un artículo preguntando: ¿Por qué no hay un cambio en educación? . Las hipótesis que analizó plantearon nodalmente que, para una reforma profunda que transformara el sistema educativo, se requeriría no sólo el apoyo de importantes y diversos sectores, sino tambien la mayoría legislativa o recurrir a cambiar leyes secundarias. Analizó diferentes elementos para concluir que la reforma necesaria no ha avanzado.

Coincido con la conclusión y profundizo en un aspecto central: desde hace más de 30 años se ha construido sistemáticamente un importante entramado de estructuras de evaluación (Ceneval, Comipems, Conaeva, Conpes, Ciies, Conacyt-SNI, Carrera Magisterial, Sistema Nacional de Estímulos al Desempeño Académico, Inee, etcétera), supuestamente autónomas, técnicamente intachables , operativamente imprescindibles . Estas instituciones han logrado imponer la posibilidad de estandarizar, medir, clasificar, seleccionar y certificar la tan invocada calidad educativa. Establecen las reglas de una competencia académica impoluta y una competitividad educativa eficiente . No importa en absoluto que sus resultados palpables sean la mercantilización, una creciente desigualdad y privatización de la educación. Nació así la era de la evaluación (Díaz Barriga y Barrón, 2009), caracterizada por su estrecho vínculo a objetivos financieros, predominio de una burocracia tecnocrática en la evaluación y desarticulación de programas.