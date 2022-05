S

in clara lectura y peor análisis, la oposición se vuelve a lanzar por el bloqueo completo a la reforma electoral del Presidente. Tal parece que todavía no resiente el rechazo popular que le aguarda para tiempos electorales ya muy cercanos. Ahí se verán los resultados y sus consecuencias por la algarabía y cerrado espíritu de cuerpo mostrado contra la completa reforma eléctrica. Insiste la coalición opositora en bordear el precipicio que se ha formado para aquellos que se oponen, tan alebrestadamente y peor aconsejados, a mejorar, tanto la industria energética como ahora la vida democrática del país. El alejamiento respecto de los sentimientos de la ciudadanía, medidos por numerosas encuestas, no ha sido calibrado con atención y sensibilidad por los tres partidos que integraron el bloqueo. El caso del PRI no sólo es ilustrativo, sino de seria gravedad.

Si bien los dirigentes partidarios han sido un tanto parcos en calificar la nueva iniciativa presidencial, sus asesores y acompañantes mediáticos se han lanzado, con inveterada costumbre, a las condenas terminales respecto de todas las posturas oficiales. Vuelven, una y otra vez, con sus feroces dictados para recetar sus gastadas tesis doctorales de antaño. Todo, sin excepción, se reduce, según versión conocida, porque rellena el afán destructivo de instituciones del Presidente. Sus desplantes de protagonismo lo llevan a desbaratar lo que durante años, se presume con inaudita seguridad, construyeron los gobiernos atados al modelo concentrador. Cualquiera de las modificaciones que se avancen en el ámbito público representan, para la consagrada opinocracia, una oportunidad de repetir sus ineludibles y catastróficos pronósticos. México, para ellos, se encuentra bajo la tiranía de un personaje que va dejando ruinas por doquier. No atinan a vislumbrar otra cosa que no sea la tragedia que se ha enseñoreado por la rozagante República, esa misma que les retiró su apoyo de manera por demás drástica. Y no sólo eso ocurrió en el ya lejano 2018 de sus penas e incomprensiones, sino que lo ha repetido con números terribles para sus aspiraciones. Esperaban derrotar a López Obrador en este 2022 de las consultas y, en una astuta y sagaz táctica de retirada, recomendaron a sus oyentes no participar. Prefirieron la valiente alternativa del avestruz. Tendrán por delante la siguiente visita de electores a las urnas para seis gubernaturas ya en puerta.