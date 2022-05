A

l igual que en el corrido, andan echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Pero ahora no nada más en domingo, sino todos los días y a cualquier hora. Los ánimos políticos se han salido de su cauce, de madre, por lo cual decir que están desmadrados no es una exageración.

En el exacerbado clima político que vivimos no hay interlocutores, sino, considera cada bando, aviesos contrincantes a quienes solamente les mueve recuperar antiguas prebendas o asegurarse lealtades mediante una feria de programas sociales. En la polarización se pierden los matices y se echan por la borda observaciones y aportes que para nada están motivados por la nostalgia de regímenes anteriores ni pretensiones restauracionistas o, por otra parte, mera búsqueda de votantes cautivos.

Aunque no de manera automática, las acciones son precedidas por ideas verbalizadas. Aquéllas nacen de conceptualizaciones que hacemos acerca de la licitud, o no, de ciertos comportamientos. Las conductas, normalmente son modeladas por imaginarios que construimos para interactuar personal, familiar y socialmente. He aquí la importancia de no trivializar las expresiones que menoscaban a quienes se tiene por adversario(a)s. Los grados que alcanzan las lides semánticas son importantes, no es lo mismo un intercambio de argumentaciones con datos que un concurso de improperios, donde la meta es el aniquilamiento simbólico de la contraparte.

Sobre la existencia de otras voces y presencias con cierta frecuencia regreso a los escritos del gran periodista Ryszard Kapuscinski. Él, magistralmente me parece, sintetizó experiencias y aprendizajes en sus recorridos geográficos e interculturales en el libro Encuentro con el otro (Editorial Anagrama, Barcelona, 2007). Apunta que la extensa historia humana localiza tres posibilidades ante el encuentro con el otro: es factible elegir la guerra (simbólica o real), atrincherarse tras una muralla o entablar un diálogo. Es decir, intentar la conquista mediante la violencia, encerrarse y tratar de ignorar la existencia del mundo, o aventurarse a encontrar puntos de contacto con quienes inicialmente nos resultan extraños.

¿Quiénes son los otros? Los otros son aquellos que no son como yo, los que tienen idioma, color de piel, gustos, creencias, preferencias políticas y prácticas distintas a las mías. De una constatación fáctica, su diferencia, se procede a sacar conclusiones valorativas: lo mío es mejor y más valioso, lo de ellos es peor. De ahí que muchos conglomerados humanos se describan a sí mismos como el parámetro de lo que es la humanidad verdadera y, en consecuencia, los demás son falsificaciones. Yo siempre soy otro para alguien, un extraño que puede mover a curiosidad, identificación solidaria, invisibilización o representación del indeseable.