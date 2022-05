Emir Olivares y Alonso Urrutia

El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, se descartó por el momento como posible canciller ante una eventual salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El diplomático dejó Nueva York para reunirse ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Tras ese encuentro, De la Fuente fue interrogado sobre la posibilidad de ser considerado como sustituto de Ebrard, luego que el fin de semana éste hizo pública su aspiración de participar en el proceso de elección de candidato presidencial de Morena para 2024, lo que podría implicar su pronta salida de la cancillería.

Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre me ha interesado servir a mi país; lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido, en los últimos tres años y medio y, por lo pronto, seguirá siendo la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible , respondió el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.