No vamos a dar ni un paso atrás. Ellos (los opositores) tienen todo el derecho de acudir a las autoridades y cuentan con el apoyo de miles de abogados. Siempre he dicho que el conservadurismo en México es muy fuerte, como en el mundo; deben tener entre sus vanguardias, los más recalcitrantes y simpatizantes, como 25 millones (de personas). Es una fuerza considerable, y en el Poder Judicial (tienen) mayoría. Pero la verdad y la justicia son fuerzas muy poderosas.

Interrogado sobre el acuerdo que suscribió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado para avanzar en la construcción, aseguró que lo hizo con la finalidad de avanzar en la obra, pues sus opositores desean que su gobierno no cumpla las metas.

“Si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo. Eso es lo que quieren; a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo. Yo debo cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo. Dicen: ‘es que no hay permiso’, la famosa MIA (manifestación de impacto ambiental); parte del acuerdo fue para que hubiera tiempo y se tuvieran bien las cosas, porque nadie quiere destruir el medio ambiente; a lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, por las causas justas, por la justicia, y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte”.

Para ejemplificar, se refirió a Claudio X. González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (a la que no mencionó por su nombre) y retó a que si en verdad luchan contra ese flagelo, transparenten de dónde reciben financiamiento, incluidos los fondos del gobierno de Estados Unidos.