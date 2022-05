Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de mayo de 2022, p. 5

Washington. Estados Unidos quiere que la Cumbre de las Américas de junio se centre en lo que nos une como democracias , con un enfoque compartido frente a las autocracias, afirmó ayer el secretario de Estado, Antony Blinken, un día después de confirmarse que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados.

El Grupo de Puebla y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) condenaron la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, acción criticada ayer por varias organizaciones y países.

En un discurso ante el Consejo de las Américas, Blinken comentó que se debe evitar caer en bloques de derecha e izquierda, liberales y conservadores, y centrarse en lo que realmente nos une como democracias .

Eso significa, añadió, “alzar la voz y hablar colectivamente cuando vemos el debilitamiento de la democracia por el gobierno en casa y fortalecer los pilares de nuestras sociedades libres y abiertas, como el estado de derecho y respeto por las garantías fundamentales, que incluye elecciones libres y justas y una prensa independiente.

Siempre hay más fuerza y poder (...) cuando somos realmente capaces de hacerlo colectivamente , apuntó Blinken, quien destacó el papel vital que desempeña la Organización de los Estados Americanos (OEA). Insistió en la importancia de explicar a las naciones y a los ciudadanos cuál es el sistema más ventajoso, además de que los derechos humanos y el bienestar social van de la mano.