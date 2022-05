D

e por sí la economía mundial no reporta buenos resultados desde hace cuatro años (lo que no quiere decir que los anteriores fueran espectaculares) y la sacudida por la pandemia más el zarandeo por la guerra en Ucrania no han hecho otra cosa que empeorar el panorama, y una de sus más claras manifestaciones es el –por lo visto– incontenible nivel inflacionario que ha puesto a parir a todos. Y las noticias no son agradables.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, tuvo a bien ilustrar al auditorio: el aumento acelerado de precios seguirá por un rato, pues controlarlo podría tardar al menos 18 meses, debido a que las secuelas de la pandemia en la economía no han sido transitorias y hasta ahora no las ha podido resolver el mercado por sí mismo, a lo que se han sumado los conflictos geopolíticos. El mundo se empieza a complicar (aún más), hay pequeñas crisis alrededor del planeta que generan una situación bastante retadora ( La Jornada, Dora Villanueva).

La inflación carcome el poder adquisitivo y resulta ser una verdadera amenaza para el nivel de bienestar de la población, especialmente la de menores ingresos. Pero, como siempre, la minoría es la que saca raja de todo esto. Sólo hay que registrar el impresionante incremento en las fortunas de unos cuantos barones, mientras los mortales ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Y esto se da hasta en el último rincón del planeta.

Yorio detalló que en un primer momento se pensó que las interrupciones en las cadenas de producción con los cierres por la pandemia y luego el aumento de precios por la escasez de mano de obra iban a ser transitorios. Al paso del tiempo no ha sido así y la situación se ha agravado con el conflicto en Ucrania que ha impulsado otro tanto los costos de la energía, los alimentos y ahora los fertilizantes , algo en lo que, dicho sea de paso, ha servido de catalizador la oleada de sanciones a Rusia (muchas de ellas verdaderamente ridículas y que terminaron por dañar a sus impulsores) aplicadas por Estados Unidos y sus perritos falderos de la Unión Europea.