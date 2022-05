A

nte la pregunta de una reportera, el presidente López Obrador extendió un aval, cuando menos provisional, a Alejandro Gertz Manero, el muy impugnado titular de la Fiscalía General de la República (FGR). No estoy yo pensando yo (sic) en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave; eso es lo que establece la ley , respondió el político tabasqueño.

Se insistió en preguntarle si no consideraba graves las acusaciones hasta ahora hechas, y el Ejecutivo federal contestó: no lo considero, no lo considero. Y hay que ver a todos, porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así. Entonces, siempre hay diferencias, intereses, y mi obligación es garantizar la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad que existe en México (https://bit.ly/37XY602)./

De entrada, resulta llamativo que el Presidente utilice en el caso del fiscal Gertz la plausible tesis de la política como algo ajeno al maniqueísmo, a la división entre malos y buenos, justamente cuando en la discusión pública está el ardiente etiquetado morenista de sus opositores, legislativos y partidistas, como traidores a la patria a partir de la votación de la reforma eléctrica.

No es un dato menor, por otra parte, que entre los acusadores formales del fiscal Gertz esté Julio Scherer Ibarra, quien durante el primer tramo obradorista fue ni más ni menos que el consejero jurídico de la Presidencia.

Sin ese peso, diríase que ex institucional, pero sí con una serie de señalamientos hasta ahora no atendidos ni esclarecidos, esta parte de la familia que fue del hermano del fiscal, a una de cuyas integrantes se mantuvo en prisión durante 528 días, hasta que la Corte intervino para frenar las acciones con abierto tufo de venganza familiar o de protección de datos financieros secretos.

