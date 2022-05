Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de mayo de 2022, p. 29

Guanajuato, Gto., Alrededor de 7 mil alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG) marcharon el martes por las calles de esta ciudad para exigir justicia por el asesinato de su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de un elemento de la Guardia Nacional (GN).

Los universitarios de todas las divisiones de la UG partieron de las escalinatas del edificio central de la casa de estudios y al llegar a la Alhóndiga de Granaditas hicieron un pase de lista de los jóvenes fallecidos y guardaron un minuto de silencio por Ángel Yael, estudiante de Agronomía, .

¡Ángel no murió, la Guardia lo mató! ; ¿quién nos falta? ¡Ángel! ; ¿qué queremos? ¡Justicia! ; ¡señor, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! , ¡abeja, escucha, esta es tu lucha! y la policía no me cuida, me cuida mi colmena , fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

En la marcha, encabezada por Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos, padres de Ángel Yael, y por el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, los jóvenes portaron mantas y cartulinas con leyendas como Justicia para Ángel , no estamos todas las abejas, nos falta Ángel y somos estudiantes, no disparen .

El contingente pasó por el teatro Juárez y la plaza Allende hacia las escalinatas del edificio central de la Universidad de Guanajuato.