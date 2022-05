E

l orbe andaba mal, pero camina para peor. El continuado gobierno del mundo por parte de Estados Unidos parece inamovible, pero se trata de una imagen engañosa. En general, la debilidad de EU es evidente cuando de reunir consenso se trata; las ideas y el lenguaje del imperio llegan a ser deleznables al extremo cuando son expuestas por boca de un fanfarrón analfabeto como Trump. Pero poco ganan si se trata de un Biden.

En dos siglos de historia no hay dirección política continua desde EU basada en el consenso. Ha habido, sí, dominio sustentado en la fuerza económica y en la fuerza militar. EU no tiene amigos, tiene intereses. Aunque su fuerza económica relativa viene abatiéndose desde las dos últimas décadas del siglo pasado.

Ahora mismo el poderío de EU descuella: cuando el trance del mundo es el estado de guerra; el imperio puede establecer consenso sobre ciertas clases subalternas, especialmente las del mundo desarrollado . Lo hace, claramente, sobre las decisiones militares, que no pueden sino afectar a la vida toda, subordinada en nuestros días a la palabra espeluznante de las armas imperialistas. El discurso que acompaña a ese dominio, como siempre, es un cuento de seres mitológicos: la guerra de Putin , vale decir: la guerra de ángeles contra demonios (la eterna lucha del bien contra el mal ), o la guerra de las democracias contra las autocracias .

La Doctrina Monroe ( America for americans), formulada en 1823 por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, establecía que cualquier intervención de Europa en América sería vista como un acto de agresión que pediría la intervención salvífica de EU. En este país nadie entendió nunca que americans se refiriera a los habitantes del todo el continente: el poder toma la palabra y define: americanos somos nosotros quienes residimos en EU. ¿Qué, no es una incoherencia esa definición? Lo es, por supuesto, pero no se trata aquí de coherencias lógicas, sino de quién manda: yo, el nuevo imperio.Como en inglés no puedo formular un gentilicio a partir del nombre que adopté ( United States), seré american, punto.

La nueva potencia sería libertaria, dijo. Defendería a los innombrables (esos no-americanos de América) de los colonialistas europeos. Además, aboliría la esclavitud (debió esperar hasta 1865). Nadie se llamó a engaño: la manumisión de los negros fue la vía para incorporarlos al yugo del trabajo asalariado en la industria naciente en el norte de ese país. Alrededor de ese modo de opresión debía organizarse todo el continente: la nueva potencia estaba contra el colonialismo europeo, pero en favor de su propio dominio, con sus propios métodos, el colonialismo no territorial sino el económico.