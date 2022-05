Sentimos que hay un lenguaje derrotista al decir que si no se hace en este año ya no se hizo porque los tiempos electorales se van a imponer , sostuvo Saúl Gómez, vocero de la organización.

Gómez indicó que esto significa que la STPS no asumiría la coordinación para este objetivo. “Son nueve iniciativas y lo más sano de un gobierno es que dijeran, ‘yo como gobierno analizo las propuestas y armo algo’, pero ellos mismos nos dijeron que no, que no iban a hacerlo porque si no iba a ser impositiva, entonces quieren que todo sea hecho por nosotros”.

En las propuestas se plantea regular la actividad como si fuéramos oficinistas, con jornada de ocho horas, pero eso compromete el trabajo en plataformas porque esta actividad es flexible .

Explicó que regular el trabajo de los repartidores de esta forma no es viable, ya que muchos se dedican a eso sólo por algunas horas, y en distintas aplicaciones, mientras las propuestas ya elaboradas perfilan condicionar a los trabajadores a dedicarle una jornada completa únicamente a un solo servicio.