Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 3 de mayo de 2022, p. 5

Durante la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo estadunidense, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó expresamente que en la organización de la próxima Cumbre de las Américas no sea excluido ningún país en la convocatoria, petición que será analizada por la Casa Blanca. Es un encuentro en el que se pretende dialogar, entendernos, hermanarnos , no para la confrontación, pues ya no se puede mantener una política de hace dos siglos.

En este contexto, el Presidente preguntó: ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?

Detalló algunos aspectos de la plática cordial del viernes con Biden, a partir de lo cual criticó la preservación del bloqueo a Cuba, en buena parte por los intereses de algunos grupos en Estados Unidos que sacan raja política y económica de este encono.

Nuestros hermanos migrantes mexicanos nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año. Esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con política, esta es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen a sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?