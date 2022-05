E

n febrero pasado el presidente López Obrador denunció el saqueo que, con el cobijo de los gobiernos neoliberales, desde los años 80 realiza un consorcio minero estadunidense en Quintana Roo, concretamente en la zona de Playa del Carmen. Se trata de la trasnacional Vulcan Materials Company, que en nuestro país opera por medio de sus subsidiarias Legacy Vulcan y Calica, dedicadas al aprovechamiento de materiales no metálicos en dicha entidad, para lo cual asegura contar con una concesión perpetua que, dice, ampara alrededor de 4 mil 200 hectáreas.

Aquella vez el mandatario detalló que esos permisos se otorgaron antes de 2000, y fíjense cómo eran las cosas antes: no le pusieron siquiera límite a la concesión, pues en otros casos concesionaron el puerto de Veracruz, en el tiempo de Salinas, 100 años, pero acá ni siquiera hay fecha. Claro que hay violaciones: están destruyendo el medio ambiente. Otros dos predios sí tenían un plazo que venció, porque entregaron los permisos el último día del gobierno de Zedillo, a finales de 2000, y son a 20 años, o sea, que ya, pero antes de que terminaran, en 2016, presentaron denuncias internacionales y quieren que se les paguen mil 100 millones de dólares, y aparte aparecen como ofendidos .

Con todo, López Obrador ofreció facilidades para que ese consorcio use los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, y, desde luego, retire las demandas, porque tienen vencidos los permisos para sacar material; no se va a permitir nada de extracción, no sólo porque las concesiones vencieron, sino porque ha devastado la zona; ahí está la propuesta, aunque si ellos dicen que no, pues no va a ser conveniente para nadie; no nos quedaríamos nada más con esta denuncia; vamos, si es necesario, a acudir a la ONU y a otros tribunales internacionales, porque es destrucción de nuestro territorio. No puede permitirse que se destruya la naturaleza, el medio ambiente .