Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 3 de mayo de 2022, p. 29

La presunta desviación de recursos en el deportivo La Fragata se repite en todos los deportivos de la alcaldía Coyoacán , acusaron fuentes cercanas al caso, quienes sostuvieron que algunos cobros se realizaron en efectivo, lo que está prohibido por la ley.

De acuerdo con datos obtenidos vía la plataforma de transparencia, cinco deportivos registraron una disminución de ingresos de febrero a marzo en este año. Por ejemplo, el Espartaco pasó de reportar 42 mil 835 a 35 mil 332 pesos, y el Francisco J. Mújica pasó de 37 mil 371 pesos a 20 mil 485.