Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. 25

Kiev. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó ayer la solidaridad inequívoca de Estados Unidos con Ucrania, un día después de una visita sorpresa a Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymir Zelensky.

Estados Unidos apoya a Ucrania hasta que se obtenga la victoria , declaró Pelosi ayer en conferencia de prensa en Rzeszow, sureste de Polonia, adonde viajó tras su visita a Kiev con la delegación del Congreso estadunidense que encabeza.

Pelosi, demócrata de California que es tercera en la línea de sucesión presidencial, es la legisladora estadunidense de mayor rango en viajar a Ucrania desde que Rusia invadió el 24 de febrero.

Insistió en que Washington no se dejará disuadir por las amenazas de Moscú sobre no ayudar a Kiev en la guerra: no se deje intimidar por los matones , dijo. La visita a Kiev permitió comprender mejor lo que se debe hacer para ayudar a Ucrania, aseguró la congresista demócrata.

Estados Unidos es líder en el sólido apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa , tuiteó Zelensky para acompañar un video donde se le ve recibir a Pelosi y a la delegación del Congreso a las puertas de la presidencia en Kiev.

El legislador demócrata de Colorado, Jason Crow, militar veterano y miembro de los comités de inteligencia y servicios armados de la Cámara de Representantes, declaró que llegó a Ucrania con tres áreas de enfoque: armas, armas y armas .

Su colega de California, Adam Schiff, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, afirmó: esto se trata, ante todo, de Ucrania, pero también de un dictador en el Kremlin que hace la guerra como si fuera de nuevo la Segunda Guerra Mundial con una invasión masiva de su vecino, y debe ser detenido .