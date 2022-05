Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 2 de mayo de 2022, p. 23

En la Ciudad de México el salario mínimo diario de 172.87 pesos es insuficiente para comprar un kilo de carne de res, cuyo costo en los mercados públicos Juárez y Medellín, en la alcaldía Cuauhtémoc; y Santa Cruz Atoyac y 24 de Agosto, en Benito Juárez, es de 190 pesos, y supera los 200 pesos en tiendas de autoservicio; sin embargo, los consumidores enfrentan alzas en otros productos básicos como el aceite vegetal comestible que se vende en al menos 50 pesos, cuando hace menos de un mes costaba 41; además el aguacate se comercializa en 120 pesos el kilo.

Según locatarios de los mercados los proveedores argumentan que el aumento en la carne, no sólo de res, sino de pechuga de pollo, que se vende en 125 el kilo, y de cerdo, en 130, es resultado del aumento del 100 por ciento de los granos y forrajes con los que se alimentan los animales.

En un recorrido por los mercados públicos y las tiendas Walmart, Chedraui y Soriana, ubicadas en Benito Juárez, los consumidores entrevistados coincidieron en que disminuyeron las cantidades y frecuencia de compra de los diferentes productos de la canasta básica, a pesar de que incrementaron entre 50 y 60 por ciento los recursos destinados a la adquisición de comida.