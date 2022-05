▲ No hay entidad federativa que no coloque al menos un producto en este enorme mercado mayorista, desde los lugares más remotos del sureste y norte del país. Foto Luis Castillo

Son casi 10 mil bodegueros y locatarios con más de 90 mil trabajadores entre cargadores, carretilleros y vendedores, que sostienen esta comunidad que no para ni para dormir. Entre música regional de los artistas de moda y los pregones de ofertas: A 20 la pieza de piña dulce, cuántas va a llevar, patrona , va a querer diablo , en el pasillo I-J, de venta al menudeo y muestrario de toda la Ceda, no hay inflación. Cuál crisis , reza un letrero que ofrece a seis pesos el kilo de cebolla y a 100 el costal.

Trece mil carretilleros, que con sus silbidos se abren paso en el vaivén de los pasillos, se disputan el traslado de los víveres. La primera carrera se da por alcanzar el diablo más barato, cuya renta oscila entre los 20 a los 27 pesos. ¿Ir al gimnasio? ¿Para qué? Aquí se hace músculo. Juan Pablo Morales, joven veinteañero tensa sus brazos al máximo al tratar de levantar el diablo con la carga con cebollas moradas recién llegadas de Morelos. Al segundo intento lo logra, después un poco de física y maña, hacen su trabajo. Un carretillero logra alzar hasta media tonelada, pero él presume que ha cargado hasta 700 kilos. Otros, como Miguel Lara, por 120 pesos descarga a machete –así se le dice por la forma que adquiere la penca en su hombro– un torton de 12 toneladas de plátanos una mañana cualquiera.

Se dice que 80 por ciento de los alimentos que se consumen en la ciudad se distribuyen de la Central de Abasto. Directamente o a través de mil 500 puntos de venta, entre restaurantes, comedores industriales, tiendas de autoservicio, pero su alcance va más allá, pues llegan a otras entidades o, incluso, al extranjero.

Seguridad

El dinamismo económico del mercado mayorista atrae a los amigos de lo ajeno , e incluso, en años anteriores, motivó movilizaciones y bloqueos para exigir mayor seguridad, recuerdan los comerciantes. La situación era ya incontrolable. Estaba La Rapidita, una rifa que se hacía a 20 pesos el boleto por una empresa fraudulenta, que vendía por miles. A las doce del día se hacía el sorteo y después un jovencito recorría los pasillos anunciando el número ganador, pero nadie sabía si era cierto. Trajeron a mujeres extranjeras, sobre todo colombianas, que utilizaban como aparador. Con tanto chavo aquí y la testosterona hasta el tope imagínese el éxito .

Y después hasta el narcomenudeo sentó sus reales. En plena pandemia un laboratorio de drogas sintéticas fue desmantelado entre los pasillos KL. Ahora, no podemos decir, que no hay consumo, hay muchachos que trabajan 36 horas seguidas, lo hacen para aguantar las jornadas que son extenuantes, empacar o descargar un tráiler no es sencillo. Es como el sexoservicio, no tolerado, pero en los bajopuentes peatonales, todo mundo sabe que lo hay .