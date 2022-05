Los movimientos fueron acertados y Juan Ignacio llegó a las redes al minuto 65, al conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina. El tanto desató la euforia en las gradas con el clásico ¡goya, goya!

No obstante, su equipo no se conformó y apenas cinco minutos después, Dinenno recibió un pase filtrado para rematar a quemarropa. El estadio se dejó llevar por la euforia para festejar el triunfo con otro clásico ¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer!

El entusiasmo en las gradas era tan grande que los jugadores recibieron vítores cuando dejaron la cancha.

El triunfo permite a Lillini dormir tranquilo para viajar este lunes a Seattle; no obstante, sabe que no tienen nada asegurado.

“Estoy feliz por el grupo, aunque no hemos llegado al objetivo primordial de este club, la liguilla. Estamos en repesca y nos da un envión anímico para el miércoles en Concachampions”, dijo al finalizar el encuentro y reveló que Alan Mozo está en duda para el partido contra Seattle.

Guillermo Almada, timonel de Pachuca, reconoció que tuvieron errores y deben aprender o podría costarles caro en los cuartos de final. Este partido nos deja muchas enseñanzas porque en circunstancias similares en la liguilla nos deja fuera .

San Luis cae ante Santos y no será local en repesca

Por otro lado, Santos vino de atrás para despedirse del torneo con un 3-1 sobre San Luis que le impedirá ser local en el repechaje. Los Guerreros se quedaron con 20 unidades, mientras los potosinos tienen 23 puntos y se estancaron en el décimo puesto, dejando a Cruz Azul con el octavo peldaño.

Germán Berterame abrió el marcador a los 47 minutos, pero apenas cuatro después Eduardo Aguirre empató. Brian Lozano dio la voltereta al 62 con un disparo cruzado y José Andrés Ávila cerró la cuenta al 89.