A

ntes que nada, dos tesis:1). La guerra que Rusia desató en Ucrania es un afán de la recolonización de este país y 2). Los crímenes −asesinatos, violaciones, deportaciones− cometidos durante de ella (Bucha, Borodyanka etc.) se inscriben en una larga historia del colonialismo en la que la suspensión de la ley y la negación de la existencia de una población o una nación −en este caso los ucranios y Ucrania− son necesarias operaciones (anti)legales y retóricas que preceden y justifican su destrucción.

Lo que apuntaba Achille Mbembe respecto a la colonia “un sitio por excelencia donde controles y garantías del orden judicial pueden ser suspendidas –una zona donde la violencia del estado de excepción está destinada a operar al servicio de la ‘civilización’” ( Necropolitics, 2019, p. 77), aplica tanto a las misiones estabilizadoras del Mundo Occidental en Irak o Afganistán, las operaciones antiterroristas de Israel en Palestina, como a la operación especial del Mundo Ruso (bit.ly/3rYftod) en Ucrania.

Detrás de todas estas figuras acuñadas para ocultar la violencia −en Rusia el mismo uso de la palabra guerra ha sido prohibido penalmente (sic)− está la tendencia de diluir la frontera entre la acción militar y la pacificación de la población civil.

En la misión estabilizadora , en la operación antiterrorista o en la operación especial la diferencia entre las tropas, la población civil y los terroristas queda borrada, igual que en la colonia misma donde, como subraya Mbembe, es imposible distinguir entre un enemigo y un criminal (ídem).

En este sentido no extrañaba que Putin, justificando la invasión a Ucrania, sonara indistinguible de cualquier primer ministro israelí desde Golda Meir – ¡No hay tal cosa como palestinos! −, diluyendo estas líneas y usando el lenguaje típicamente colonial y deshumanizador al asegurar que no hay tal cosa como Ucrania y no hay tal cosa como ucranios .

Entre Rusia e Israel que justifican sus invasiones −Gaza, Ribera Occidental, Líbano, Ucrania, etc.− con argumentos de autodefensa o ven las tierras de otros como cunas de sus civilizaciones que les pertenecen , la única diferencia era, como bien ha notado Gideon Levy, la llena de hipocresía reacción del mundo: mientras los ucranios eran aplaudidos por su resistencia, los palestinos seguían siendo tildados de terroristas (bit.ly/3jYznei).

Pero también había otra: mientras para los israelíes, los palestinos tienen que desaparecer porque son diferentes , para la élite rusa los ucranios tienen que dejar de existir y ser recolonizados porque son iguales , tal como lo expuso Putin en su discurso que precedió la invasión y en uno de sus, antes desapercibidos y llenos de clichés coloniales, artículos ( On the Historical Unity of Russians and Ukrainians, 12/7/21).