Ante los señalamientos de que diversos lotes de vacunas estarían en vísperas de vencer en algunos estados e instituciones, el infectólogo Samuel Ponce de León, coordinador del comité de respuesta al covid-19, por parte de la UNAM, señaló a La Jornada que cuando las vacunas caducan podrían perder un poco de su potencia . No obstante, eso es algo que se puede modificar, se puede pedir al laboratorio fabricante que cheque la potencia del biológico, y podría hacerse un trámite para que se confirmara (si así fuera el caso) que la vacuna sigue teniendo potencia y se puede usar por un periodo más prolongado .

El Issste anunció ayer que, de los 787 mil 90 biológicos que tenía como meta aplicar como parte de este operativo, inoculó 713 mil 742, es decir, 90.7 por ciento. No obstante, todavía resta el día de hoy de campaña y la previsión es aplicar prácticamente la totalidad de los antígenos.

Acotó que es muy difícil tener una provisión exacta (de antígenos), porque depende de que la gente se quiera ir a inmunizar. Las vacunas deben estar disponibles y si algunas llegaran a caducar, en todo caso es responsable el que no se va a vacunar, no el que las compró y las ofrece .

Llamó a quienes no se han inmunizado, no tienen esquemas completos o les falta refuerzo, a que se apliquen los biológicos, pero dijo que lamentablemente muchos piensan que ya se acabó la pandemia y no es así .

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante la ceremonia de cierre del Operativo Abril en Chiapas, indicó que la inmunización contra el covid-19 será permanente en unidades médicas.

En la ceremonia realizada en el parque deportivo Caña Hueca, de Tuxtla Gutiérrez, aseguró que la vacunación protege, salva vidas y evita que las personas sean hospitalizadas, particularmente las mayores de 60 años y con enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras, por lo que habrá dosis disponibles en cada unidad médica del sistema de salud.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se ha vacunado en macrocentros, en grandes ciudades, en teatros, canchas, escuelas, universidades, kioscos, hoteles, empresas, centros sociales y plazas comerciales, aeropuertos, entre otros.