De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de abril de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a los jueces que resuelvan a la brevedad los amparos contra el Tren Maya, ya que detrás de la oposición al proyecto hay intereses de dinero .

Desde Isla Mujeres, Quintana Roo –donde ayer supervisó los avances del proyecto ferroviario, uno de los más emblemáticos de su administración–, el mandatario enfatizó que sus adversarios no lo pondrán contra la pared y la obra estará lista en diciembre de 2023.

Sobre el tramo que rodeará Mérida, Yucatán –para no entrar a la ciudad–, aseguró que instruyó la expropiación de los terrenos por utilidad pública con pago a precio comercial, por los abusos que intentan diversos actores privados.

Nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia (de Mérida). No son campesinos (los dueños), empezaron a acaparar la tierra, a especular; son empresas inmobiliarias. Hay casos en que no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más, porque son ventajosos. Están acostumbrados a robar. Y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no , subrayó.

Ayer, durante su conferencia matutina realizada en este punto turístico, insistió en sus críticas contra las personalidades –conductores, actores y ambientalistas– agrupadas en el colectivo #SélvameDelTren que se oponen al tramo 5 de la obra (Cancún-Tulum).

El mandatario señaló que este trayecto no pasará por la carretera federal –como ha exigido ese colectivo– porque se trata de un terreno más vulnerable, pero correrá por zonas con suelo más firme.