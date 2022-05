Bruselas. Los países de la Unión Europea (UE) podrían aprobar un embargo gradual sobre el petróleo ruso la próxima semana, lo que superaría las profundas divisiones entre los miembros que dependen de ese suministro de energía, reportó ayer el diario estadunidense The New York Times, el cual citó fuentes oficiales.

Alemania, que importaba un tercio de su gas de Rusia, ha reducido esta cantidad a sólo 12 por ciento y el ministro de Energía, Robert Habeck, aseguró que el embargo petrolero será manejable para su país. Por su parte, el canciller húngaro, Peter Szijjarto, indicó que parte de las compañías europeas que importan gas ruso aceptaron el esquema de pago propuesto por Rusia, pero no lo dicen.

Hungría ha manifestado su solidaridad hacia Rusia en lo económico y político.