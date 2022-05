Estos dos últimos, dijo, cuentan con un sistema de tuberías colapsado, por lo que 40 por ciento del recurso se pierde en filtraciones; además, ambos requieren un reordenamiento territorial urgente , porque la población aumenta, pero el suministro de agua no está garantizado en los próximos 20 años.

En estas demarcaciones, así como en Loreto, se maneja un esquema de tandeo para distribuir el líquido, y en zonas donde no hay cobertura de la red se recurre al abasto con pipas, lo que representa un negocio impresionante .

Flores López advirtió que aunque las autoridades han establecido estrategias para resolver la problemática, se requiere más financiamiento para supervisar las lluvias, instalar estaciones climatológicas, construir infraestructura hidráulica para detener el agua en la parte alta de las cuencas y propiciar la recarga de los acuíferos, pues la mayoría de los 39 que hay en la entidad están sobrexplotados.

En caso de que Baja California Sur continúe con el actual esquema depredador del líquido, indicó la docente, se llegará a un estado de no retorno , lo que pondría límite a las actividades turísticas y afectaría directamente a la economía.

“Nadie sabe en qué año va a suceder, pero lo que sí es seguro es que de seguir en el mismo esquema de no concientizar a la población, de que falte un modelo agrícola más sostenible con el medio, si no se establece un ordenamiento territorial para La Paz y Los Cabos (…) si todo eso no mejora, de aquí a 20 años el escenario será desolador”, recalcó.