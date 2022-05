Lo anterior sucede unos 50 minutos después de que se ve a Debanhi caminando en dirección a la cisterna del lugar, imagen que se determinó como el último momento en que ella es captada por las cámaras.

La titular de dicho organismo, Griselda Núñez Espinoza, reiteró que no se descarta ninguna línea de investigación.

Mientras, unas 200 mujeres marcharon en Monterrey, de la Explanada de los Héroes a las instalaciones de la fiscalía estatal, para exigir que se intensifique la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, desaparecida el 31 de marzo pasado en el municipio de San Nicolás de los Garza; la movilización estuvo encabezada por Gerardo Martínez, padre de la joven.

Horas antes, el señor Martínez asistió a la instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, acto encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano.

Al salir del evento, el papá de Yolanda puntualizó que no existen avances de la fiscalía estatal en cuanto al caso de su hija; no obstante, resaltó: no voy a parar, si no se puede yo seguiré con mi búsqueda, así sea solo .

Por su parte, García Sepulveda anunció que el estado implementará el protocolo Alba, sistema de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno que se activa ante la desaparición de alguna persona del sexo femenino.

(René Ramón, Sergio Ocampo y Raúl Robledo )