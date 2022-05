El año pasado el banco central indicó que durante el ejercicio de 2020 no había generado utilidades derivado de las fluctuaciones del tipo cambiario.

El Banco de México (BdeM) no dará por segundo año consecutivo remanentes o utilidades al gobierno federal, pues registró una pérdida por 743 millones de pesos, la cual será amortizada contra cuentas de capital.

Antes de conocerse el anuncio, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda comentó en conferencia que si el banco central no daba remanentes, sería una buena noticia , en el sentido de que cuando se generan lo hacen sobre la base de las reservas internacionales del banco central, que es una base muchísimo menor a la base de deuda que tenemos. “Ganamos más por mantener el tipo de cambio estable.