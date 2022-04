Su conservadurismo institucional lo llevó a levantar polémicas declaraciones que incluso fueron matizadas por la propia sala de prensa del Vaticano. En 2009, sentenció que tanto los homosexuales como los transexuales no entrarán al reino de los cielos, porque todo lo que va contra la naturaleza y la dignidad del cuerpo, ofende a Dios; y no lo digo yo, sino San Pablo . Desató reacciones y extrañamientos críticos. En seguida Federico Lombardi, vocero del Vaticano, matizó al cardenal mexicano recordando que el nuevo catecismo es abierto a la dignidad humana de los homosexuales siempre y cuando guarden castidad. El 30 de noviembre de 2000, ante la pandemia del sida, Lozano en una reunión internacional que encabezó en Roma, expresó: Para prevenir el contagio a través de relaciones sexuales, el mejor remedio es la castidad en el matrimonio y fuera del matrimonio, aunque esto signifique ir contra corriente en una sociedad pansexual, como la contemporánea . Dicho posicionamiento, por absurdo, dio la vuelta al mundo, levantando todo tipo de reproches tanto de periodistas como del ámbito académico en disciplinas médicas.

Lo entrevisté varias veces. Pese a las diferencias, siempre fue amable y respetuoso. Una de las primeras en Roma, creo en 1992, fue un desastre. Recién bajado del avión, mi equipaje fue extraviado y me presenté de manera muy modesta ante la entrevista con el cardenal. Él estaba formal, radiante y maquillado. Quizá pensó que era una entrevista para la televisión y su decepción fue mayor con mi cara fatigada por el largo viaje. Me desdeñó como a un reportero improvisado y no escuchaba mis preguntas. Fue un monólogo. Habló y despotricó contra el filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976). Por más que quería revirar, él insistía en el nihilismo y la crisis de valores de Occidente. Pese a mis esfuerzos, regresaba con ofuscación contra Heidegger, causante de la descristianización. Resignado, terminamos. Me despedí con ironía, para reafirmar su impresión sobre mí, le dije: Monseñor, gracias. Y si me llego a encontrar a ese tal Heidegger, por Dios que le parto su madre . Javier Lozano Barragán sólo sonrió.