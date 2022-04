Últimamente han aprobado envíos de cientos de millones de dólares en armas, incluidas artillería y aviones no tripulados que retuvieron en fases anteriores de la guerra, y quieren que sus aliados hagan lo mismo.

El jefe del Pentágono también consideró que, en el futuro, Ucrania volverá a solicitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte .

El portavoz del Pentágono, John Kirby, denunció la retórica escaladora del canciller ruso, Serguei Lavrov, quien antier advirtió del peligro de una tercera guerra mundial. Obviamente no es útil, no es constructiva, y ciertamente no es indicativa de lo que una (potencia mundial) responsable debería hacer en la esfera pública , afirmó.

Una guerra nuclear no puede ganarse y no debería librarse. No hay ninguna razón para que el actual conflicto en Ucrania llegue a ese nivel , sentenció.

Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, afirmó que “si Rusia se sale con la suya, también se irá el llamado orden internacional, y si eso sucede, entonces entraremos en una era de inestabilidad seriamente aumentada , y calificó de completamente irresponsable la advertencia de Lavrov.

En un cambio notable, Alemania, cuyo gobierno se había visto presionado tras rechazar las peticiones ucranias de armamento pesado, informó que enviará tanques ligeros Gepard con cañones antiaéreos.

Países Bajos suministrará un número limitado de obuses blindados del tipo Panzerhaubitze 2000 a Kiev, declaró el gobierno neerlandés, tras matizar que aprender a manejarlos puede tomar semanas, incluso meses .

Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadunidense, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, no es serio en las negociaciones para poner fin a la guerra, pese a los esfuerzos internacionales.

Mientras, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó ayer, por consenso, la resolución que obliga a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a que justifiquen su recurso del veto, reforma relanzada a raíz de la ofensiva rusa a Ucrania.

En otro orden, Estados Unidos ofreció ayer recompensas de 10 millones de dólares por seis agentes de la inteligencia militar rusa acusados de perpetrar ciberataques que devastaron empresas en todo el mundo en 2017.