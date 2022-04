Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de abril de 2022, p. 24

La visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, a Moscú –donde ayer mantuvo reuniones marcadas por las discrepancias con el presidente Vladimir Putin y el canciller Serguei Lavrov– difícilmente puede propiciar avances hacia un arreglo político de la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania, pero sin duda tuvo el propósito pragmático de convencer al Kremlin –y también hablará con el gobierno de Kiev– de la necesidad de respetar los corredores humanitarios para que la población civil pueda salir de Mariupol y otras ciudades asediadas por las tropas rusas.

Desde el primer intercambio de frases entre Putin y Guterres, transmitido en directo, como es habitual, el comienzo del encuentro por el canal noticioso de la televisión pública rusa, Rossiya-24, quedó claro que las posiciones del anfitrión y del huésped son antagónicas.

Putin quiso ser amable al destacar la importancia de la ONU y agregó que Rusia en su quehacer internacional siempre actúa con apego a la Carta de Naciones Unidos, pero Guterres respondió que violar la integridad territorial de un país soberano es, para la ONU, una invasión que no se corresponde con los principios del derecho internacional .

Donietsk y Lugansk solicitaron ayuda

El presidente ruso ofreció un resumen de lo que, a su juicio, lo llevó a dar la orden de comenzar la operación militar especial , desde el golpe de Estado de 2014 hasta el genocidio durante ocho años de la población rusoparlante del este de Ucrania, y mencionó que Donietsk y Lugansk solicitaron la ayuda de Rusia para detener la agresión militar en su contra .

Dijo que Rusia no tuvo más remedio que atender esa petición , y afirmó que al reconocer la independencia de Donietsk y Lugansk se basó en el derecho a la libre determinación de los pueblos y existe el precedente de Kosovo , con lo cual desató una segunda polémica con su invitado, quien no estuvo de acuerdo al sostener que la ONU no reconoció la independencia de Kosovo .

El mandatario ruso admitió por primera vez que en las negociaciones de Estambul se alcanzó un avance sustantivo cuando Ucrania aceptó ser un país neutral, desnuclearizado y sin bases extranjeras, aunque querían sacar del acuerdo a Crimea y el Donbás para negociar su futuro por separado durante 15 años, pero luego se retractaron y llevaron a cabo la provocación de la masacre de Bucha.

El ejército ruso nada tuvo que ver (con esa tragedia). Sabemos quién organizó esa provocación, a través de qué medios y quiénes fueron las personas que la realizaron , enfatizó Putin, quien a pesar de ello confirmó que las negociaciones continúan a distancia y expresó la confianza de que todavía es posible llegar a acuerdos por la vía diplomática.

El jefe de la ONU también expresó su preocupación por las persistentes informaciones de violaciones del derecho humanitario internacional y de posibles crímenes de guerra , hechos que, subrayó, requieren una investigación independiente .