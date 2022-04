Sobre los conciertos de la gira, Horacio Eduardo Cantero Hernández, nombre real del cantautor, explicó que realizan un repaso por nuestra historia de 40 años, nuestros discos, tocando canciones que hace tiempo no se escuchaban, así como las favoritas del público. Nos estamos dando el lujo de interpretar muchas rolas que incluso no habíamos tocado nunca .

Cantero, quien canta, compone, ejecuta y colabora con otros artistas, contó: “Lo más bonito de todo, es que con Felipe Staiti, con quien formamos la banda, siempre tuvimos una suerte de entendimiento, que pasaba por lo musical; a veces no hacía falta hablar, nos veíamos y nos comprendíamos, complicidad que con el paso de los años se fue haciendo más fuerte.

A propósito de la gira que la agrupación inició para festejar sus 40 años, pospuesta por el aislamiento social debido al covid-19, el vocalista y bajista charló sobre los conciertos presentados y los que se avecinan, donde resuenan éxitos inmortales del rock en español, como No me verás, Luz de día, Amores lejanos y La muralla verde.

Una batalla que los hizo fuertes

Señaló que en sus inicios el grupo batalló mucho; fue buscar, trabajar, promover y tocar donde se pudiera, pero todo eso nos dio el entrenamiento necesario para ser una banda que suena muy bien y es impecable en vivo; tocamos mucho tiempo en antros y cantidad de lugares y eso fue lo que nos hizo fuertes .

Agregó: Nos hemos acostumbrado en los tiempos recientes a que el éxito puede ser inmediato si sales en la televisión y tienes un apoyo publicitario tremendo, pero, honestamente, creo en el trabajo de años, no me hace muy feliz ser famoso de un día para otro. Hacer música lleva tiempo .

Acerca de cómo eligieron el nombre de Enanitos Verdes, Marciano Cantero explicó que no es ninguna leyenda urbana, sino una realidad . De hecho cuando empezamos a tocar, una familia se tomó una foto en un lugar muy típico y turístico de Mendoza, que se llama Puente del Inca. Es un puente natural que cruza un río. Cuando revelaron el rollo y vieron la imagen, las personas aparecían rodeadas de unas figuritas, no se sabe exactamente, pero eran como seres de luz .

Esa foto se publicó en los periódicos y todo mundo habló de lo que aparecía en ella. Entonces una amiga nos bautizó como los Enanitos Verdes, y a mí ya me decían Marciano, ya desde tiempo atrás, así que era casi el nombre perfecto .

El festejo, que empezó el 16 de abril en Acapulco, incluye 23 presentaciones en México con fechas hasta principios de julio. Después se enfilarán a Estados Unidos y a otros lugares, pero es muy factible que al terminar, entremos a grabar nuevo material, pues todo quedó suspendido en el tiempo por la pandemia .

Sobre el momento que vive el rock en español, el vocalista sostuvo: No sé si pensar en un género musical, pero los Enanitos Verdes somos de alguna manera como un estándar de la industria; una banda que tiene muchos seguidores, a los que nunca hemos abandonado, nos encanta tocar con calor, frío, en las buenas o en las malas; somos un grupo que va a ir cerca de su casa, siempre ha sido así y espero que continúe de esa forma .

De las colaboraciones con otras bandas y artistas, Marciano Cantero destacó que ayudó a terminar de componer una canción con Bad Bunny y J Balvin. “No es el estilo musical que hago, pero me llamaron muy respetuosamente y me dijeron: ‘Maestro, muchas gracias por hacernos felices en la adolescencia y queremos pedirle el favor de que nos ayude a terminar una canción, pensamos que usted es la persona adecuada’. Me enviaron un par de estrofas y cuando las escuché eran sobre un amor que se termina, y para hablar del tema, soy especialista”.

Así que “agregué las partes que faltaban, compuse el puente, el estribillo y algunas estrofas para completar la canción titulada Un peso. Quedó realmente muy buena, porque finalmente, más allá de cómo las vistas, las canciones son como las mujeres, se pueden vestir de maneras distintas y nunca perderán su belleza”.

Enanitos Verdes llevará a un viaje por sus éxitos hoy en el estadio México Maestros en el estado de México, el viernes en el Auditorio Nacional y el sábado en la Plaza de Toros de Cancún. Continuarán su gira por León, Monterrey, Torreón, Tlaxcala y Guadalajara, entre otros puntos de la República.