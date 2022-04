Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de abril de 2022, p. a11

El ciclista Nairo Quintana es un héroe en Colombia, pero cuando compite en las grandes vuel-tas del mundo siente que además representa a América Latina, región que –describe– comparte una gran cultura y alegría; sin embargo, también el dolor histórico y adversidades económicas, entre otros lastres.

Por eso, cada triunfo suyo, como los dos subcampeonatos en el Tour de Francia y las victorias en la Vuelta a España y el Giro de Italia, representan un pañito fresco para aliviar sólo un poco el dolor de una región que arrastra muchos padecimientos , dice el colombiano durante su visita a la Ciudad de México para anunciar el Gran Fondo Nairo, en San Luis Potosí, del 21 al 23 de octubre.

Nairo fue el primer latinoamericano en subir al podio del Tour francés. Dos veces lo hizo como segundo lugar y una vez como tercero.