El beisbol tendió un puente inquebrantable entre Harp Helú y Toledo, ambos apasionados por la pelota. No había conversación en la que el diamante no saliera a la mesa. Pero la simbiosis que dio origen a varios de los proyectos que hoy se exhiben tanto en la sala del museo como en las rejas del estadio surgió en 1996, cuando el pintor oaxaqueño les obsequió una obra en la que una calaca lanzaba pelotas desde el montículo. Hice algo para ustedes, si les gusta se lo pueden quedar , les dijo el artista.

A Toledo le apasionaba el beisbol, igual que a mí, eso nos unió y aquí está la huella de esa amistad y nada es más bonito que poder compartirlo con la gente, no sólo con los aficionados de los Diablos, sino también con los seguidores del beisbol en general o del arte , comenta emocionado.

También están los bocetos que el artista oaxaqueño hizo en un arrebato de inspiración para engalanar los alrededores del estadio, las rejas alusivas al juego, con bates y pelotas en herrería.

En el museo histórico se puede atestiguar un recorrido de ocho décadas de los Diablos y sus distintas casas, desde el Parque Delta al Alfredo Harp Helú. Un trayecto en el que cosecharon 16 títulos de liga que los convierte en la novena más ganadora de la Liga Mexicana de Beisbol.