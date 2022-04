Ap

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 13

Houston. Una Corte de Apelaciones de Texas retrasó ayer la ejecución de Melissa Lucio en medio de crecientes dudas sobre si mató a golpes a su hija de 2 años, en un caso que se ha ganado el apoyo de legisladores, celebridades e incluso algunos de los miembros del jurado que la sentenciaron a muerte. La Corte de Apelaciones Penales de Texas concedió una petición de los abogados de Lucio de suspender la ejecución a fin de que un tribunal inferior pueda revisar las afirmaciones de la acusada de que nueva evidencia de su caso la exoneraría.

De momento se desconoce cuándo comenzará el tribunal inferior a revisar su caso. La ejecución de Lucio, por inyección letal, estaba programada para este miércoles. Le fue dictada por la muerte de su hija Mariah, ocurrida en 2007 en Harlingen, una ciudad en el extremo sur de Texas. Los fiscales sostienen que la menor fue víctima de maltrato y señalaron que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Los abogados de Lucio aseguran que Mariah falleció a causa de las heridas que sufrió al caer por una escalera varios días antes de morir.

Me siento agradecida de que la corte me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia , dijo Lucio en un comunicado proporcionado por sus abogados.

Mariah está en mi corazón hoy y siempre. Estoy agradecida de tener más días para ser una madre para mis hijos y una abuela para mis nietos. Aprovecharé mi tiempo para ayudar a llevarlos a Cristo. Agradezco a todos los que oraron por mí y hablaron en mi nombre .

La suspensión de la ejecución fue anunciada minutos antes de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas abordara su solicitud de clemencia, ya sea para conmutar su sentencia de muerte o aplazarla 120 días. Los abogados de Lucio indican que su condena por asesinato punible con la pena de muerte se basó en una confesión poco confiable y forzada que fue resultado de un interrogatorio implacable y de un largo historial de abusos sexuales, físicos y sicológicos de que fue víctima su clienta.