–Yo no tengo nadie cercano.

–¿Por qué no nos daría usted mejor un informe de cómo se llevó a cabo?

Es un proceso que está en la fiscalía y lo importante es que se repare el daño. Desde luego, el que acusa tiene que probar, pero lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede decir con propósitos políticos. Eso es inmoral, querer perjudicar a alguien con una denuncia, sin elementos, sin pruebas, nunca lo hemos hecho.

Ante versiones de que en una declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, involucró al ex mandatario Enrique Peña Nieto en la trama de sobornos al PAN para aprobar su reforma energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó conocer detalles al respecto y afirmó que, en su caso, corresponde a la FGR informar al respecto.

–No, usted no, claro que no, pero el gabinete, me refiero.

–Yo no soy ‘rata’, o sea, y lo que estás planteando lo puede aclarar el director del Seguro Social, Zoé Robledo.

En otro orden, sin mediar pregunta, López Obrador aludió nuevamente a los bienes del periodista Carlos Loret de Mola, de quien dijo tiene un departamento en Polanco que adquirió en 48 millones de pesos pero cuyo valor actual, aseguró, es de 122 millones de pesos.

Sugirió que esto es posible porque, Loret devenga 35 millones de pesos al año. Agregó que además su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados que vale una fortuna. Pero esto es nada más una muestra .

Acerca de presuntos malos manejos en el cobro de las casetas de Caminos y Puentes Federales, López Obrador admitió que pese a la honestidad, dijo, de Elsa Veites, titular del organismo, seguramente está batallando, porque son estructuras en algunos casos viciadas; no todos los trabajadores también, porque hay gente honrada, pero sí hay unos vivales .