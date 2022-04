En la rueda de prensa se le preguntó si José Chapur Zahoul, presidente de la cadena hotelera Grupo Palace Resort, recibió en 2010 una adjudicación directa de Fonatur por 178 millones de pesos y hoy aporta dinero a la campaña contra el Tren Maya; el Presidente no habló del empresario, pero asentó: Se dedicaban a saquear, a robar y había impunidad; ahora no hay impunidad para nadie. Esto tiene que ir cambiando y no importa que se enojen .

Acerca del diálogo, pues resultó que los que salieron en la televisión y los medios lo rechazaron, dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos, también que no sabemos, y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces lo mejor fue cancelar para que no nos usen.

Planteó que el encuentro se dé con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mientras exhortó a los opositores a dialogar también con las comunidades de la zona.

Aprovechó la pregunta en torno a la negativa para la realización del encuentro a fin de remarcar que en los regímenes del pasado se dañó el medio ambiente sin que las personalidades que hoy se oponen al proyecto ferroviario dijeran algo.

Incluso dio a conocer en las pantallas del Salón Tesorería del Palacio Nacional una fotografía en la que, aseveró, aparece Derbez al inaugurar un hotel de Xcaret.

“El Tren Maya no va afectar ningún cenote ni río submarino, pero sí hay quienes han afectado y los seudoambientalistas y artistas no protestan (…) Esa empresa turística, Xcaret, sí ha hecho trabajos de unir cenotes, de desviar ríos y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles es Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero? Nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Y es una convicción, no es una pose. Llevamos años luchando por eso”.