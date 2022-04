De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 5

Ante la amenaza de imponer aranceles hecha en su momento por el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó (que México se convirtiera en) el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos , sostuvo ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En referencia a las recientes declaraciones del magnate estadunidense, señaló que es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos .