Ante las palabras del magnate, el mandatario mexicano reviró: A mí me cae bien el ex presidente Trump, aunque es capitalista .

El ex mandatario dijo haber exigido a la administración mexicana desplegar gratis 28 mil soldados en sus dos fronteras para evitar los flujos migratorios, además de implementar el programa Quédate en México. Nunca he visto a nadie doblarse así , se jactó y afirmó que López Obrador es uno de los socialistas que me gustan .

Respondió así a los señalamientos del ex presidente estadunidense Donald Trump, que el sábado –en un mitin electoral en Ohio en apoyo al senador republicano J. D. Vance– se lanzó de nuevo contra México para censurar las actuales políticas migratorias del gobierno de Joe Biden. Recordó el tenso episodio de junio de 2019 cuando amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en caso de que no se blindara la frontera para frenar la migración.

Indicó que nuestro país es referencia en medio del contexto político-electoral de aquella nación, por lo que los mexicanos deben saber las razones por las que los candidatos en Estados Unidos –para el Senado y para algunas gubernaturas– buscan generar debate con el tema migratorio y sacar raja de las fobias, el racismo y la discriminación.

No vamos a permitir a ningún partido, de los dos en Estados Unidos, ni a ningún candidato, utilizar a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos , planteó.

Destacó que la comunidad latina en la nación vecina es muy amplia, pues hay cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, 5 millones de puertorriqueños y 4 millones de cubanos, por lo que llamó a los ciudadanos de origen hispano a no votar por los candidatos que maltraten a naciones de ALy el Caribe.

Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden. El que no quiere a su patria no quiere a su madre .

–¿Le faltó al respeto Donald Trump con estas declaraciones? ¿Se excedió? –se le preguntó al mandatario.

–No, no, no. Él es así y hay que ver las circunstancias –respondió.

–¿Fue falso lo que dijo? –se insistió.

–No voy yo a polemizar sobre eso. En mi libro cuento cómo fue la relación –añadió.