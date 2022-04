Alonso Urrutia y Emir Olivares

Aunque se trata de un fenómeno de carácter mundial, el gobierno federal presentará la próxima semana un plan para hacer frente al repunte inflacionario en México que se ha reflejado principalmente en el costo de los alimentos, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Aseveró que se trata de un desajuste global cuyo origen se gestó durante la pandemia, pero se agudizó al estallar la guerra en Ucrania, la cual atribuyó, en parte, a fallas en las negociaciones.

Se debió apostar más a la política. que se inventó para evitar la guerra, no a la confrontación y las sanciones. Todo eso desquicia, eso no ayuda. Todavía es tiempo de que haya diálogo para normalizar las relaciones económicas y comerciales en el mundo, porque no es que se esté afectando sólo a Europa, no, es mundial, Asia, todo. Se tiene que buscar un acuerdo para que se garantice la paz y que no se afecte la economía, porque es afectar a los pueblos , dijo.

Por la noche, en una entrevista con Bloomberg News, el vocero presidencial Jesús Ramírez mencionó que el plan que se pretende anunciar en breve se basaría, parcialmente, en un acuerdo con el sector privado a fin de que se controle el incremento de precios en 25 productos de la canasta básica y, con ello, reducir el impacto en la economía popular. Puntualizó que aún se negocia cuáles serán los productos que incluirían en el citado acuerdo que pretende alcanzar el gobierno federal.

Ayer, el mandatario sostuvo un encuentro con funcionarios de su gabinete económico para afinar los puntos del programa antinflacionario. En su conferencia reivindicó la importancia de la empresa pública para contener los efectos del mercado gracias a la existencia de Petróleos Mexicanos: Una empresa pública no tiene como objetivo el lucro, sino el bienestar del pueblo. Era, de verdad, una locura desaparecer al Estado en el desarrollo y dejar todo al mercado .