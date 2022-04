E

l billonario de los automóviles eléctricos Tesla, Elon Musk, finalmente cerró la compra de Twitter con apoyo de financiamiento. Su precio: 44 mil millones de dólares. La red social tiene 16 años. ¿Qué hará Musk para cumplir su promesa de limpiarla de mensajes de odio, desinformación –como en el tema del covid-19– y la incitación a la violencia de las campañas electorales? Probablemente primero centrará su atención en Estados Unidos, pero pronto se dará cuenta de que deberá atender los problemas de muchos países. En México, por ejemplo, la oficina local de Twitter ha permitido que se convierta en un lodazal. Personajes como Vicente Fox y Felipe Calderón utilizan la red para transmitir mensajes de odio y mentiras, que son reproducidas por las granjas de bots de sus seguidores. Aquí no se han atrevido a cancelarles la cuenta, como lo hicieron en Estados Unidos con Donald Trump. Y ese tema abre otra pregunta: ¿le dará acceso otra vez? Trump ya tiene una red en sociedad con la empresa Digital World Acquisition y sufriría un efecto negativo. Aunque no tiene relación con el suceso del día –la compra de Twitter– el ex presidente fue encontrado en desacato por una corte de Nueva York por no responder a las citas en una investigación de su compañía de bienes raíces. El juez ordenó que debe pagar una multa de 10 mil dólares diarios… hasta que se presente.

Adiós, Panaut

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son mayores los costos que los beneficios del Panaut –el registro de teléfonos celulares– y por mayoría de votos los ministros lo declararon inconstitucional. Coincidieron en que el padrón puede resultar violatorio al derecho de los ciudadanos en la protección de sus datos. Se pretendía, incluso, tomarles una fotografía del iris del ojo. El programa fue establecido en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones impulsada por la actual administración. El proyecto de sentencia fue formulado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien propuso invalidar en su totalidad la legislación. En su intervención, el ministro presidente Arturo Zaldívar señaló que no hay seguridad respecto al manejo de la información, por lo que no se justifica que el Estado tenga en su poder tantos datos privados de los ciudadanos. No hay seguridad en general. ¿O no acaban de intervenir y grabar personas –cuya identidad no se ha dado a conocer– una conversación privada telefónica del fiscal general Alejandro Gertz Manero? Por otro lado, no lo dijeron los ministros, ¿pero no les parece que ya son demasiados controles y credenciales? Cuéntelos: la CURP, el acta de nacimiento, el registro federal de causantes, la licencia de manejar, la tarjeta de circulación, el INE, el pasaporte ¡y todavía quieren un padrón de celulares!