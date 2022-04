▲ El Estado no puede garantizar la seguridad en el manejo de datos, argumentó el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Foto Pablo Ramos

Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. 16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la totalidad de las normas legales que dan sustento al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), debido a que obligaría a los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos personales y biométricos, lesionando sus derechos humanos a la privacidad y a la intimidad.

La ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, expuso que el máximo tribunal ha señalado en precedentes que existe un derecho a la autodeterminación informativa, que implica la facultad de los ciudadanos a no dar sus datos personales sin saber qué uso se le darán y cómo es que se garantizará que no sean utilizados para fines ilícitos.

En el caso del Panaut, explicó, esta opción no existe, pues si no se entrega toda la información personal simplemente no se tendría acceso a un celular.

Piña añadió que, aunque el fin del Panaut es constitucionalmente legítimo –pues se estableció para combatir los delitos que se cometen desde dispositivos móviles–, su instrumentación es excesivamente invasiva para los derechos humanos.